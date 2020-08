IL CAMPUS DELLA FRATELLANZA di Anna Guidi

Fra le molteplici conseguenze del Covid, non prima ma neanche ultima, è la diffusione fra i bambini di atteggiamenti asociali e sociopatici, conseguenza del timore del contagio ed anche della forzata non frequenza della scuola. E’ esperienza altrettanto diffusa derivante dalle stesse cause, il desiderio di “coetanei”e la voglia di giocare in gruppo che molti bambini manifestano

Per questo motivo, in questa estate post-isolamento, la frequenza dei campus è stata individuata da tantissimi genitori come una opportunità da non perdere, un’occasione di recupero, un antidoto, un processo, una via per la riconquista del perduto equilibrio. Nonostante allestire un campus in queste circostanze di allerta sia un’impresa assai complicata, a Pozzi è fiorito un campus nell’uliveto della Fratellanza, un progetto che è stato subito accolto con favore dalle famiglie e, soprattutto, dei piccoli protagonisti, che hanno ritrovato il loro ”mondo”

Nel cuore di Pozzi, nell’ampio ed accogliente terreno ulivetato di cui è proprietaria la chiesa dei Santi Clemente e Colombano di Terrinca, dato in affitto alla parrocchia di san Rocco affitto e concesso gratuitamente dal parroco don Alessandro Previato alla Cooperativa Cassiopea, ha preso il via il Campus Estivo che, chiamato originariamente “Girotondo”, piace invece chiamare, dal nome dell’uliveto, piace chiamare della Fratellanza.. Una collaborazione, quella tra la Cooperativa, di cui è presidente Davide Cardelli, e la Parrocchia, fortemente voluta da entrambe le parti proprio per dare ai bambini di Pozzi e dintorni, quest’estate più che mai,la possibilità di trascorrere ore piacevoli all’insegna della socializzazione e del divertimento.

Giunti ormai alla soglia dell’agognata riapertura della scuola, che si prospetta“in bilico”, piace rilevare il grande successo ottenuto dal campus che, svoltosi per la prima volta in un luogo di proprietà della Chiesa, ha confermato l’attenzione che storicamente essa ha sempre riservato alla aggregazione e alla socializzazione dei bambini. Così gli ampi e ben curati spazi che l’uliveto offre, con zone d’ombra adeguate, in un ambiente lontano dal traffico, hanno dato alle famiglie l’opportunità di riappropriarsi del proprio territorio e di viverlo appieno per l’intera estate, senza aver bisogno di cercare soluzioni più lontane.

I bambini hanno potuto intrattenersi con giochi all’aria aperta, laboratori creativi e letture, senza dimenticare i compiti delle vacanze, il tutto sotto l’occhio attento di operatrici pronte a incoraggiarli, stimolarli e valorizzarli . Muniti di mascherina e con una costante igiene delle mani e dei materiali, hanno svolto le loro attività suddivisi in piccoli gruppi, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. La cooperazione tra le due distinte realtà del territorio è stata proficua: le voci, le risate, i canti dei bambini impegnati a divertirsi sono stati un toccasana per tutti. Per settimane e settimane si è replicato nell’uliveto il copione di compleanni che tradizionalmente nella bella stagione vengono organizzati in questo spazio, con il valore aggiunto di non trascurare l’apprendimento formalizzato. In fondo, fare i compiti vicino allo scivolo e con il pallone frenato ai piedi, non è esperienza di tutti i giorni.

Anna Guidi