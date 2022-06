Ritorniamo ad affrontare una situazione più volte posta all’attenzionedi chi di dovere: quella riguardante il campo sportivo Parisotto a Valdottavo, gravemente “menomato” a causa della mancanza di parcheggio.

Esordisce così il gruppo in opposizione a Borgo a Mozzano.

Abbiamo fatto notare e ripetutamente- sottolineano il capogruppo Lorenzo Bertolacci , Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi- la situazione di disagio che si crea quando durante gli allenamenti e/o le partite non essendoci stalli per le auto in sosta, i cittadini siano costretti a parcheggiare lungo la strada rendendo il transito molto difficile per chi deve recarsi da e per la frazione di Domazzano ma, soprattutto nel caso in cui si renda necessario il passaggio di mezzi di soccorso.

Già in passato l’opposizione aveva evidenziato la necessità di un parcheggio capiente in zona, ma il tutto è stato inutile, tant’è che non è stato neppure previsto in sede di variante urbanistica.

L’anno passato invece- incalzano Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- abbiamo depositato un’interrogazione poiché,

la riqualificazione del campo nel 2017 ha impegnato l’amministrazione comunale ha contrarre un mutuo di circa 547.000 euro con il credito sportivo per la realizzazione dei lavori ma, è noto che negli impianti sportivi deve essere anche garantito un efficiente parcheggio il cui scopo è anche quello du evitare rischi alla circolazione causati dalla mancanza di posti disponibili

Abbiamo quindi chiesto se vi è la possibilità da parte sempre dell’amministrazione, a realizzare un efficiente parcheggio più ampio nella località in oggetto o se vi è intenzione da parte loro di inserirlo, mediante apposita variante urbanistica, in fase di previsione.

Ci è stato risposto che in questi anni sono stati investiti sul campo Parisotto più di 600.000 euro che lo hanno reso un impianto sempre più all’avanguardia se non un valore aggiunto ad una realtà tra le più qualificate e che da tempo stanno valutando se vi sono opportunità per la sua realizzazione (parcheggio).

Da oltre un anno però- concludono i consiglieri- sembra che questa valutazione sia ferma perché i cittadini continuano a parcheggiare lungo la strada nonostante abbiamo letto e riletto “slogan” , comunicati, o post sui social, con oggetto lavori e interventi pubblici nei quali però sembra non comparire quella del parcheggio in questione.

BERTIERI YAMILA