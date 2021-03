il campo del Sale intitolato a Walter Baglini, la decisione della giunta Giovannetti

Il Campo del Sale sarà intitolato al “Capitano” Walter Baglini. Lo ha deciso la giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti nell’ultima seduta accogliendo la richiesta dell’associazione “Tonfano Calcio – Walter Baglini” che lo scorso ottobre aveva chiesto di valutare l’ipotesi di dedicare il campo del Sale e di valutare inoltre la possibilità di posizionare un busto in bronzo. Il via libera della giunta ha di fatto avviato il percorso che porterà all’intitolazione dello storico impianto sportivo di via del Sale simbolo di tante generazioni di calciatori e sportivi che avverrà una volta ultimato l’intervento, in corso, di realizzazione dei maxi spogliatoi. “All’indomani della sua scomparsa – commenta Andrea Cosci, assessore allo sport – avevamo già, insieme ai tanti amici di Walter, aperto a questa possibilità. Possibilità che oggi è realtà. Il Campo del Sale continuerà ad essere un luogo di sport, aggregazione ed educazione nel ricordo di Walter”.

Walter è stato un personaggio sportivo, e non solo, molto amato a Pietrasanta protagonista per oltre 50 anni nel mondo del calcio pietrasantino sia dilettantistico, prima nella storica compagine dello Stipeto, poi nel glorioso Marina di Pietrasanta, ed infine nel squadra amatoriale del Tonfano Calcio, sodalizi nei quali hanno militato intere generazioni di pietrasantini. Infatti Walter, classe ’56, inizia nel 1964 nelle giovanili dallo Stipeto, la squadra del suo quartiere dove vive, e di cui Walter ne diventerà storico capitano. Sono gli anni dei derby con i più nobili Delfini, la squadra dei figli della “Marina bene”, che darà successivamente vita al Marina di Pietrasanta. Quando tutte le squadre della Marina si fondono in un’unica società, che si chiamerà per un breve periodo Marina Stipeto per poi divenire semplicemente Marina di Pietrasanta1964, prendendo l’anno di fondazione dallo Stipeto, Walter ne diventa capitano ed assoluto protagonista. E’ giocatore del Marina di Pietrasanta, militante nel campionato di Prima Categoria, quando viene inaugurato nell’anno 1983 il campo sportivo “Marco Pedonese”’ di Via Leopardi, alla presenza dell’allora Sindaco Cecchi Pandolfini, con la partita amichevole contro il Pietrasanta Calcio, che milita nell’allora campionato Interregionale. Finita la carriera da calciatore e capitano del Marina di Pietrasanta, con un gruppo di amici, una generazione di irriducibili come lui, fonda immediatamente il Tonfano Calcio, società militante da decenni nei campionati amatoriali versiliesi, di cui diventa animatore e con la quale festeggia i 50 di attività sportiva calcistica ininterrotta. Conosciuto da tutto il mondo sportivo pietrasantino con l’appellativo de “il Capitano”, si è sempre impegnato nel promuovere iniziative e manifestazioni di solidarietà e sostegno dei più deboli.