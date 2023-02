IL CAMMINO DI SAN BARTOLOMEO A PIEDI

Cinque giorni da Fiumalbo a Pistoia sulle orme di San Bartolomeo. Il progetto nasce da associazioni e volontari del territorio nel 2015, e diventa realtà 3 anni dopo. Fiumalbo è un caratteristico borgo in pietra dell’Appennino modenese. San Bartolomeo (uno dei 12 apostoli) è il suo patrono, come lo è di Cutigliano. Il 24 agosto le feste in onore del santo caratterizzano questa parte di Appennino. Il percorso è lungo 86 chilometri, da Fiumalbo si segue in direzione sud est, si passa presto in terra toscana, l’Abetone è il punto più alto, poi si scende a Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Pontepetri, Spedaletto, e si conclude alla chiesa romanica di San Bartolomeo in Pantano di Pistoia, di epoca longobarda. Furono infatti i Longobardi a diffondere in Italia il culto di questo santo.

È un territorio ricco di boschi, abeti, faggi, castagni. È un territorio ricco di cultura e tradizioni contadine.