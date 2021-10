Il cammino di Matteo…lungo il sentiero di San Michele

PROV. DI LUCCA – Un sogno che diventa realtà, metro dopo metro, paese dopo paese, passo dopo passo, il sogno è quello di Matteo Gamerro un 40enne affetto da una forma gravissima di sclerosi multipla e da tempo costretto a vivere immobilizzato e senza l’uso della parola.

Matteo sognava di poter compiere il sentiero di San Michele, un percorso di 1500 km dal Piemonte alla Puglia, e il sogno grazie a tantissimi volontari è diventato realtà. Ad organizzare l’evento un personaggio molto amato dagli italiani, Sandro Vannucci per alcuni anni apprezzato conduttore di Linea Verde su RaiUno.

In questi giorni la comitiva è transitata anche nella nostra provincia facendo tappa a Lucca dove ha interrotto momentaneamente il cammino per riprenderlo successivamente. Grande calore gli è stato riservato lungo il percorso nella nostra provincia iniziato in Garfagnana da San Michele di Piazza al Serchio per proseguire lungo le vecchie mulattiere a bordo della sua Joelette portata, trainata e spinta dai tanti volontari che hanno permesso di realizzare tutto questo. Per una parte del cammino si sono uniti aggregati anche due compagni di viaggio Fabio e Alex ed altri ancora durante le varie tappe. In Garfagnana è stata l’Unione dei Comuni a coordinare le associazioni di volontariato che hanno contribuito in modo fattivo all’iniziativa e le comunità che hanno accolto Matteo con grande calore.

fontenoitv