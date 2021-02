Coronavirus: È appena stato comunicato alle Regioni, all’Unione delle Province e all’associazione dei Comuni che le ordinanze per il cambio di colore di una regione – ovvero se da gialla passa a arancione o da arancione a rossa – entreranno in vigore dal lunedì, e non più dalla domenica.

Che è esattamente quello che il sottoscritto ha chiesto a gran voce 10 giorni fa per la Toscana, diventata arancione di domenica 14 febbraio quando bastava posticipare l’ordinanza a lunedì 15 febbraio, e così i ristoratori non avrebbero buttato via la spesa già fatta e disdetto le prenotazioni.

Chiedevo una cosa di buonsenso e legittima, adesso c’è la conferma dal livello nazionale.

E questo mi conferma che faccio bene a lottare per le cose giuste e di buonsenso, perché poi alla fine ci si riesce a farci sentire.

LUCA MENESINI