il Calendario dell’ambiente della Toscana

Questo anno caratterizzato dalla pandemia volge ormai al termine, a breve entreremo nel 2021 sperando che questa vicenda si avvii finalmente a conclusione.

Abbiamo pensato, per i nostri lettori, insieme agli auguri per un sereno anno nuovo, di mettere a disposizione un calendario dedicato all’ambiente della nostra regione, che può essere scaricato in formato pdf e tenuto sulla scrivania del computer.

Per realizzarlo abbiamo utilizzato le immagini del concorso “Fotografa l’ambiente della tua regione” promosso durante l’estate dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui ARPAT fa parte.

Complessivamente sono arrivate quasi duemila immagini, tutte molto belle e significative, e di queste quasi duecento sono relative alla Toscana.