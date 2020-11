Il calendario della distribuzione delle mascherine gratuito per lunedì 23 e martedì 24 novembre.

Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15.00 – 18.00 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14.30 – 18.30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 8.30 – 12.00 frazione Africa presso parcheggio Palestra Tommasi; 15.00 – 18.00 frazione Africa presso parcheggio Poste; 15.30 – 19.30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 212; 14.30 – 18.30 frazione Capriglia presso Piazza della Chiesa.

Martedì dalle 10.00 alle 12.00 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15.00 – 18.00 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 9.00 – 12.00 frazione Macelli presso parcheggio Conad; 15.00 – 18.00 frazione Macelli parcheggio Conad; 14.30 – 18.30 frazione Capezzano Monte davanti al Centro Civico; 15.30 – 19.30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 212.

Il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la sola tessera sanitaria e l’applicazione registrerà la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Ricordiamo che le mascherine possono essere ritirate in qualsiasi punto di distribuzione indicato nel calendario anche per i propri familiari e per i conoscenti esibendo la relativa tessera sanitaria.