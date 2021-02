IL CALDERONE D’ALTOPASCIO

ricetta tipica di altopascio

c’è una storia molto lunga alle spalle di questa ricetta, io racconto solo che siamo nel 1325 e le truppe lucchesi di castruccio castracani stavano sanguinosamente sconfiggendo ad altopascio le truppe fiorentine dopo che queste avevano assediato lucca per un mese ricacciandole a rotta di collo a firenze e le donne di altopascio per rifocillare i soldati prepararono dei calderoni (grosse caldaie) di questo piatto.



in un capiente tegame con due giri d’olio tagliate a pezzi patate carote zucchini, vino rosso, un soffritto con tutti gli odori, aglio, basilico pollo e coniglio ben rosolati in un’altra padella i e fatti a pezzi, ritagli di prosciutto e ogni cosa che all’epoca portavano all’ospedale del Tau per beneficenza.

si cuoce aggiungendo poca acqua per volta salando e pepando a dovere riportando poi quasi sull’olio.



poi naturalmente nel tempo la ricetta si è raffinata e qualche altopascino ci potrebbe dare quella attuale (ma non ci vuole molto per capire come modernizzarla).

dimenticavo di dire che il pomodoro non c’è, difatti arriverà in europa solo nel 1492 portato da colombo dalle americhe

FONTE EZIO LUCCHESI