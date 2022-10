Il caffè di ghiande

Autunno, maturano le ghiande e noi non le cosideriamo per nulla, ma un tempo se ne faceva farina da aggiungere a quella di grano, per il pane e anche il caffè…

Quest’ ultimo viene sempre ricordato come un retaggio di povertà in tempo di guerra, e invece è una bevanda utile ancora oggi per persone nervose, delicate di stomaco, di fegato e di intestino perché non contiene caffeina.