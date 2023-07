Torna il talk show dell’estate, tornano gli “Incontri al Caffè de La Versiliana“. Dal palco (e dal parco) della Versiliana di Marina di Pietrasanta tanti ospiti della politica, dello spettacolo e della cultura, ogni sera su NoiTv in esclusiva per la Toscana. Apertura col botto, domenica 9 luglio, con Daniela Santanché e sarà inevitabile parlare di alcuni temi all’ordine del giorno nella politica italiana. Nei giorni successivi appuntamenti con Gaia Tortora, Mario Giordano, Ciro Vestita, ma anche approfondimenti sulla sessualità femminile, la massoneria, l’importanza delle api, la sostenibilità ambientale… Ma ovviamente le sorprese e gli ospiti importanti non finiscono qui: da Matteo Salvini a Elly Schlein, dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari alla direttrice de La Nazione Agnese Pini, da Eleonora Giorgi a Pino Insegno, da Adriano Galliani a Fabio Caressa, il cartellone del Caffè si annuncia davvero molto interessante. La domenica, ore 23.00 Il lunedì al termine del film Dal martedì al sabato, ore 23.15 Replica il pomeriggio alle 15