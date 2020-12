IL BUDINO AL CACAO CON CARAMELLO

Mettete 60 grammi di zucchero in un pentolino in acciaio dal fondo spesso; copritelo a filo con l’acqua, mettetelo sul fuoco a fiamma moderata e, senza più toccarlo, fatelo caramellare. Se si scurisce maggiormente da un lato ruotate semplicemente il pentolino. Quando avrà raggiunto un bel colore dorato versate il caramello in uno stampo rotondo in alluminio da 20 centimetri di diametro.