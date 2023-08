Il Bruscello e il Maggio in scena a Varliano

Un pomeriggio di confronto fra i diversi tipi di teatro popolare cantato quello di domenica 20 agosto quando, a partire dalle ore 16.00 presso il Prato Grande a Varliano, andranno in scena il Bruscello I Nobili, secondo il testo adottato dai Bruscellanti di Casalino (AR), interpretato da I Bruscellanti del Casentino, e il Maggio Ginevra di Scozia, nella nuova edizione a cura di Piergiorgio Lenzi, per le voci de I Cantori dell’antico Maggio della Garfagnana. L’evento si inserisce all’interno del Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione, ideato da l’Associazione La Giubba con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico e la Compagnia Il Giunco, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Barga, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, GraalCultFest, Fondazione CRL e I.C. Piazza al Serchio.

Il Bruscello è un’antica forma di teatro popolare in ottava rima, che si differenzia dal canto “a contrasto” per essere una vera e propria commedia, con una trama, solitamente amorosa e goliardica, dei personaggi e degli interpreti. Un tempo spettacolo carnevalesco itinerante, questa tradizione nella sua forma casentinese ha rischiato più volte di scomparire: l’ultimo paese dove la tradizione è sopravvissuta è stato Casalino, nella vallata del Casentino, dove veniva rappresentato in estate in concomitanza con festività paesane. Dal 2018 la tradizione è ripresa grazie al gruppo I Bruscellanti del Casentino, che quest’anno propongono I Nobili, Bruscello composto nel 1947 da Prisco Brilli.