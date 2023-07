La ristrutturazione è stata particolarmente laboriosa per svariati motivi: per la posizione del bivacco (1.642 m slm) non facilmente raggiungibile con i mezzi (attraverso una via di cava passando da Gorfigliano), per le avverse condizioni atmosferiche (che hanno allungato i tempi), per la parte progettuale ed autorizzativa (trattandosi di un edificio tutelato dai Beni Culturali), ed infine per la scelta dei materiali che possano resistere alle sollecitazioni atmosferiche di quelle altitudini .