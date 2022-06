Il bilancio della Polizia di Stato che ha incontrato i futuri genitori ai corsi di accompagnamento alla nascita

Grazie alla collaborazione con la U.F. Consultoriale della Piana di Lucca e la Polizia Stradale di Lucca, si sono conclusi gli incontri con i futuri genitori nei corsi di accompagnamento alla nascita organizzati presso il Consultorio Campo di Marte alla Cittadella della Salute di Lucca che avevano avuto inizio a dicembre dello scorso anno.

Un bilancio decisivamente positivo, che ha visto i poliziotti illustrare, con filmati e slides, le norme di prudenza che regolano la circolazione in genere e le maggiori accortezze che devono essere adottate per garantire la sicurezza durante il trasporto, in auto, dei bambini.

La proficua collaborazione tra il Comando della Polizia Stradale di Lucca e la Responsabile dei Consultori Piana di Lucca e Direttrice UOC Asl di Psicologia della continuità dr.ssa Patrizia Fistesmaire, ha coinvolto circa 140 mamme e papà, che hanno sfruttato l’occasione per confrontarsi con poliziotti e medici, sfatare false conoscenze e chiedere informazioni sulle novità legate alle omologazioni dei sistemi di ritenuta dei bambini. É stata un’occasione anche per la Polizia Stradale, per ribadire come sia di fondamentale importanza adottare, durante la guida, i corretti comportamenti capaci di prevenire gli incidenti o limitarne le conseguenze, soprattutto per la salute dei bambini, soprattutto alla luce del dato statistico che ci indica che l’uso dei seggiolini e degli altri sistemi di ritenuta riduce fino all’80% il pericolo di morte. La collaborazione riprenderà a settembre.

Lucca, 16.06.2022