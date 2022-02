il Bcl, in un botta e risposta a suon di canestri guadagna il più 6 e non lo molla più fino alla sirene finale, 64/70 il finale rafforzando la sua posizione di classifica.

Fides Montevarchi – Bcl

22/16 – 34/33 – 49/41 – 64/70

22/16 – 12/17 – 15/8 –

Montevarchi

Cacciatori 7, Facciolà , Caponi 19, Malatesta , Bernini , Dainelli , Mika , Indriksons 4, Caponi A , Sereni 10, Malatesta g 10, Bonciani 12

All. Giuliana, Ass Ottaviani

Bcl

Lippi 4, Piercecchi , Barsanti 12, Russo , Benini 9, Vona 6, Landucci 2, Simonetti 19, Balducci , Burgalassi 15, Pierini 3, Cattani

All, Tonfoni, Ass Pizzolante, Nalin

Un avvio in sordina per il Bcl, che subisce un mini break di 6 punti, Tonfoni dalla panchina da le prime indicazioni per frenare l’irruenza dei padroni di casa.

La partita riprende su un ritmo più consono ai bianco/rossi che mantengono la scia fino a chiudere il primo tempino sul 22/16

E’ ad inizio del secondo quarto che il Bcl fa vedere le cose migliori, va a segno Pierini da tre, poi è Burgalassi a metterla da tre, il sorpasso è invece affidato a Landucci che si insinua nel pitturato siglando il 26/27. Il secondo quarto prosegue con i ragazzi di Tonfoni in vantaggio fino ai 30 secondi dal termine, poi sono i padroni di casa a sfruttare meglio gli ultimi scampoli del tempino portandosi avanti di una lunghezza a pochi decimo dalla sirena.

Al rientro dagli spogliatoi si ripete quanto accaduto ad inizio partita, con i padroni di casa che imbastiscono il gioco come meglio credono, boccando ogni iniziativa sotto canestro del Bcl, che in 6 minuti è riuscito a capitalizzare solo tre punti.

Sereni e Bonciani imperversano in area bianco/rossa facendo non pochi danni, mentre il Bcl si affida alle incursioni di Simonetti e Lippi che riescono a limitare i danni sfruttando i liberi per il 49/41 alla terza sirena

Ultimi dieci minuti ad alta tensione, con il Montevarchi che sente odor di vittoria ed un Bcl assolutamente non domo. Un antisportivo su Barsanti rilancia il Bcl che a 4 minuti dal termine impatta con Barsanti sul 54/54.

L’antisportivo ha letteralmente galvanizzato il Bcl, in un botta e risposta a suon di canestri guadagna il più 6 e non lo molla più fino alla sirene finale, 64/70 il finale rafforzando la sua posizione di classifica.