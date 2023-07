Il Bcl conferma la linea con cui ha deciso di approntare la squadra per il prossimo campionato,

Il Bcl conferma la linea con cui ha deciso di approntare la squadra per il prossimo campionato, confermando altri due top player che la scorsa stagione hanno spesso determinato in positivo le sorti degli incontri.

Il primo risponde al nome di Tommaso Tempestini, giocatore chiave per gestire le partite, con un trascorso cestistico da “walk of fame” Da Palermo, a Domodossola, ha calcato i parquet di mezza Italia e un giocatore come lui, con la sua esperienza, con la sua energia, con la determinazione con la quale entra in campo, sarebbe impossibile fare a meno di lui.

L’altro è Andrea Simonetti, cresciuto cestisticamente all’ombra dell’arborato cerchio, un giovane estremamente promettente che a soli 17 anni fece il suo debutto in serie B nazionale, forse un azzardo vista la giovane età, ma sicuramente è servito a spronarlo ed intensificare il lavoro in palestra. Già l’anno successivo le sue percentuali sono salite vertiginosamente guadagnando posizioni nel “ranking” della C God, dai 6 punti realizzati nel 2019 è arrivato ai 541 di quest’anno, diventando estremamente molesto per tutte le difese.