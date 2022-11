Il basketball Club Lucca ha vinto. Lo ha fatto davanti al suo pubblico

Il basketball Club Lucca ha vinto. Lo ha fatto davanti al suo pubblico regalandogli una vittoria incredibile. Lo ha esaltato, entusiasmato, in un turbinio di emozioni lo ha portato fino al 102/97 finale, che ha fatto esplodere il palatagliate.

Il match non era iniziato bene, un Bcl contratto, incapace di resistere agli assalti degli ospiti, si ritrovava a fine del primo quarto sotto di 16 lunghezze.

Un solco che abitualmente segna irrimediabilmente le partite, ma non è stato così questa volta

I primi segni positivi di una ripresa del Bcl giungono nel secondo quarto, pareggiandolo, ancora nel terzo vincendolo di una sola lunghezza ed infine il capolavoro del quarto e l’over-time finale.

Per Nalin e la sua squadra è una vittoria importantissima, che c’entra appieno quanto detto e chiesto dal coach ai suoi ragazzi prima della partita, carattere e testa.

16/32 – 39/55 – 59/74 – 86/86 – 102/97

Bcl – Agliana

Bcl

Brugioni, Lippi 22, Piercecchi 4, Barsanti, Tempestini 6, Catelli, Gallo 2, Simonetti 18, Landucci 1, Burgalassi 29, Pierini 14, Cattani 6.

All. Nalin, Ass, Giuntoli

Agliana

Nesi 11, Mucci, Zita 11, Bruno 18, Cinalli 16, Bibaj , Razzoli , Nieri 9, Tuci 4, Bonistalli, Cannone 6, Tommei 22

All.Mannelli, ass. Mannucci

Il match inizia subito con ritmo sostenuto, le due squadre si affrontano a viso aperto, un po’ a chi realizza più canestri, senza badare troppo a difendersi.

In un continuo ribaltamento di fronti, con altrettanti canestri, il quarto scorre in sostanziale parità, 12/15 il punteggio che si legge a quattro minuti dalla prima sirena, quando, Cinalli dà un improvvisa accelerata alla gara con una tripla, poi è Tomei che dai liberi aggiunge punti per il più 8.

Gli ospiti accelerano ancora prendendo pienamente il controllo della situazione, dilatando il vantaggio fino al più 16 di fine quarto.

Il secondo quarto è sulla falsa riga dei primi dieci minuti, Cinalli non sbaglia un tiro, e Tommei non perde occasione per dimostrare le sue qualità.

Per il Bcl. Pierini e Simonetti riescono in qualche modo a tenere in piedi il match, pareggiando il quarto, fissando così sul meno 16 il gap che li divide dall’Agliana

La ripresa non sembra portare novità, il campo è ancora sotto il controllo degli ospiti, che martellano il canestro lucchese da ogni lato del campo, portandosi sul più 23 a tre minuti dalla terza sirena.

Questa volta per il Bcl, a tenere accesa la speranza è soprattutto Burgalassi che nei pochi minuti restanti realizza 7 pesantissimi punti che insieme a quelli dei compagni portano la squadra a vincere il quarto, recuperando una lunghezza.

Nell’ultimo tempino il Bcl ha ritrovato freschezza e grinta, i giovani Piercecchi, Cattani e Simonetti rifilano un break da 6/0 agli ospiti risalendo a meno nove a cinque minuti dal termine.

Poi sale in cattedra Burgalassi e in un crescendo emozionante inanella un canestro dietro l’altro,

i ragazzi di Nalin adesso ci credono, arriva il meno quattro con un bel gioco da tre di Burgalassi, poi è ancora lui che “schioda” una tripla per il meno uno, è un Burgalassi che sta girando a mille ed è ancora lui che sigla il sorpasso, 82/80 a due minuti e trenta dall’ultima sirena.

Un nome su tutti, Burgalassi per altri due punti dalla lunetta, 84/82 con 50 secondi da giocare e Agliana però sui liberi per il pareggio a quota 84 con trenta secondi alla chiusura del match.

E’ un finale incandescente, concitato, sui liberi va l’ex Nesi per il più due, risponde Simonetti da sotto per il pareggio, guadagnandosi un gioco da tre, ma ad opporsi al tiro della vittoria è il ferro dalla lunetta, la sirena mette fine al quarto tempino, azzerando i cronometri, ridando 5 minuti di gioco alle squadre.

E’ un Over-time adrenalinico, nei primi tre minuti il Bcl riesce a portarsi sul 92/89, poi è il 94/90 con gli ospiti che vanno sui liberi, uno su due e cinque lunghezze di vantaggio, grazie anche ai liberi segnati da Simonetti.

Una tripla di Tommei, a 25 secondi dalla fine, gela letteralmente il caloroso pubblico del Palatagliate, poi Lippi decide che può bastare così, siglando il 100/94, l’Agliana però ci crede ancora, Tommei si guadagna tre liberi che, con grande maestria infila per il 100/97.

Il Bcl non si scompone di una virgola, riparte con Lippi che si tuffa nel pitturato avversario, dove riesce sempre ad essere velenoso, guadagnandosi due importantissimi liberi, con i quali consegna definitivamente alle statistiche la vittoria del Basketball Club Lucca per 102/97.

