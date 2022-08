Il Basketball Club Lucca ha terminato i preparativi estivi in vista del prossimo campionato di Serie C Gold,

Il Basketball Club Lucca ha terminato i preparativi estivi in vista del prossimo campionato di Serie C Gold, restano da mettere a punto alcune piccole rifiniture, ma tutta roba che verrà sistemata velocemente nel giro di pochi giorni.

Lunedi 22 agosto prenderà il via ufficialmente la nuova stagione, tutti i ragazzi, coach, medici, preparatori e addetti ai lavori si presenteranno al Palazzetto dello sport per il primo incontro con la dirigenza e dopo i saluti e alcune indicazioni del Direttore sportivo, a dettare i tempi del primo allenamento saranno i preparatori atletici e i coach.

Il nuovo staff tecnico sarà così composto: primo allenatore Nalin Francesco, assistente, Giuntoli Andrea, medico Precisi Sergio, preparatore Giuntoli Claudio, fisioterapista Ercolini Fabio, Team Manager Pizzolante Francesco

Per quanto invece riguarda il roster, per il momento ne farà parte Barsanti Andrea che ricoprirà anche il ruolo di capitano della squadra, poi ci saranno Pierini Jacopo, Simonetti Andrea, Russo Matteo, Lippi Fabio, Tempestini Tommaso, Burgalassi Francesco e da quest’anno, stabilmente nel roster della prima squadra, ci sarà anche Piercecchi Alessandro.

Verranno aggregati agli allenamenti alcuni ragazzi che già nella passata stagione, hanno ampiamente dimostrato sul campo le loro doti e saranno : Landucci Alessandro, Cattani Francesco, Succurto Giacomo e Rinaldi Daniele per loro questo sarà sicuramente un anno importante e impegnativo.

Al roster, verranno anche affiancati in fase di allenamento, altri giovanissimi, Brugioni, Lenci e Candigliota provenienti dalla Under 17, questo a ulteriore conferma della politica intrapresa dal Basketball Club Lucca che ha come scopo principale, quello di far crescere i ragazzi del proprio vivaio e valorizzarli.

Il campionato prenderà il via al Palatagliate il 2 ottobre e sarà da subito molto impegnativo, il Bcl dovrà incontrare nella prima di campionato, il Cecina, squadra retrocessa lo scorso anno dalla serie B, poi, a seconda di come verrà stilato il calendario definitivo si troverà ad affrontare la Virtus Siena, Catelfiorentino, Costone, Olimpia, Valdisieve, Agliana, Synergy, Altopascio, Prato, Arezzo, Don Bosco, Mens Sana.

Mentre il vero impegno e vero banco di prova sarà il Campionato Open Maschile del Trofeo Piperno che vedrà impegnata la compagine di Nalin l’11 settembre in trasferta con lo Spezia Basket, la partita seguente sarà in casa con il Centro Mini Basket Carrara il 17/9 ed infine con l’Audax Carrara, sempre in casa il 24/9.

P.S.

Nel comunicato non abbiamo messo l’orario di inizio del primo allenamento che è alle 20:30, ancora non è deciso se aprirlo al pubblico o no, nel caso aggiorneremo il comunicato Domenica, ma ovviamente per stampa e fotografi lo è e ci farebbe piacere se foste presenti.

Valter Tardelli