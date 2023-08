Il Basketball Club Lucca ha ormai avviato i suoi motori, sono li, accesi, in preriscaldamento, pronti ad alzare i regimi per scattare al via.

Il Basketball Club Lucca ha ormai avviato i suoi motori, sono li, accesi, in preriscaldamento, pronti ad alzare i regimi per scattare al via.

Il semaforo verde che ufficialmente sancirà l’inizio della stagione 2023/24, si accenderà il 21 agosto alle ore 18:00, l’emozione è tanta, l’adrenalina scorre già veloce, c’è attesa, frenesia, voglia di cominciare a fare sul serio, c’è trepidazione, c’è la consapevolezza che sarà un anno tutto da scoprire, l’impressione, è che sarà un campionato da giocarselo tutto d’un fiato, quasi in apnea.

Il nuovo campionato di Serie B interregionale è per certi versi un’incognita, il Bcl dovrà confrontarsi con squadre provenienti dalla B Nazionale e non sarà meno difficile, vedersela anche con le squadre già conosciute in C Gold, dal momento che tutte quante hanno rivisto ed implementato i loro roster con giocatori provenienti dalle categorie superiori.

Nemmeno il Bcl però si è risparmiato, l’avvicendamento sulla panchina è di quelli importanti, coach Leonardo Olivieri porta con se un bagaglio di esperienza maturata sui campi di B che fornirà alla squadra una marcia in più.

I due nuovi acquisti, Trentin e il lungo Barbieri, insieme agli ottimi elementi presenti nel roster, saranno fondamentali nell’economia totale del nuovo campionato, permetteranno a Olivieri, di avere a disposizione più quintetti, con caratteristiche e attitudini diverse da mettere in campo, a seconda delle situazioni che si creeranno di volta in volta in partita.

21 Agosto ore 18:00 Palasport di Lucca, una data da segnarsi in rubrica, l’allenamento sarà aperto al pubblico. Un appuntamento imperdibile per tutti gli – aficionados – del Bcl che vogliono assistere al primo allenamento della squadra. Esserci sarà fantastico, vivere l’emozione dell’inizio di stagione non ha prezzo e sarà anche un modo per conoscere e farsi conoscere dal nuovo coach e dare il benvenuto che si meritano Trentin e Barbieri.