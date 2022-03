Il Basketball club Lucca è nuovamente chiamato ad una difficile prova in chiave salvezza

Il Basketball club Lucca è nuovamente chiamato ad una difficile prova in chiave salvezza, sabato 26 marzo al Palasport di Lucca, scenderà la Tarros Spezia Basket, terza forza del campionato, a 34 punti in compagnia del Prato.

La Tarros viene da una serie di risultati non confortanti, tre sconfitte hanno segnato il suo recente percorso, la settimana scorsa con Valdisieve, prima ancora con Legnaia e ancora prima con gli Herons: solo nell’ultima di campionato sono riusciti a rialzare la testa, vincendo, in una partita lottata fino alla fine, contro il Montevarchi, penultima squadra in classifica.

Il Bcl non dovrà comunque avere false aspettative, lo Spezia è una squadra ben strutturata, forte e con giocatori dalla spiccata personalità, basti pensare a Balciunas che da inizio campionato gira ad oltre 20 di media, e non dimentichiamoci di Bolis con oltre 18, ma anche Kuntic, Ramirez, Vignali, insomma un roster che si merita ampiamente il terzo gradino del podio.

In casa del Basketball Club Lucca, dopo la sconfitta ad Arezzo, l’aria si è fatta un po’ più pesante, c’è la ferma consapevolezza che si può e si deve fare meglio, che uno scivolone ci può anche stare

Tonfoni, in questa settimana, è chiamato, oltre che a fare il tecnico, anche ad assumersi il compito di – mental coach – “Abbiamo bisogno di carica: nell’ultimo allenamento che faremo, oltre la parte tecnica, dovremo automotivarsi, fare vibrare le corde giuste, così che la squadra colga l’importanza del momento, e modifichi il suo atteggiamento in campo, diventando più ruvida, e capace di dare più spinta all’attacco.

Noi dobbiamo affrontare questo finale di stagione, facendo una pallacanestro più di sostanza, mettere più grinta, ci vuole come dicono i partenopei più “cazzimma” Le doti tecniche non ci mancano, poi certo, c’è sempre margine per migliorare, ma ora è il momento di scaricare l’adrenalina, fa battere il cuore più velocemente”.

“Spezia paga un po’ le rotazioni corte, ma ha elementi in squadra molto forti, Balciunas, Boris, un giocatore assolutamente da B, poi Vignali e Fazio, due lunghi complementari, il primo un mancino bravissimo, perimetrale, e con un buon tiro e poi Fazio un lungo da area. Quella di sabato sarà una partita difficile, ma alla nostra portata”

Palla in aria dalle 21:15 di sabato 26 marzo al Palasport di Lucca, arbitreranno l’incontro il Sig. Panicucci di Pisa e Montano di Siena