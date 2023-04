La porta è chiusa, il frigo è vuoto, le luci sono spente e all’interno si intravede il barista riempire gli scatoloni del trasloco.

E’ stato sgomberato il bar all’interno della sede dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 sul quale aveva indagato “Striscia la Notizia”, a seguito di segnalazioni sulla mancata emissioni di scontrini dopo le consumazioni. Un paradosso, che andava avanti dal 2018, se si pensa dove avesse sede il locale. E l’inviato Jimmy Ghione, che era andato appositamente a far luce sulla situazione, in risposta aveva ricevuto spintoni e minacce. Ma ora la porta dell’esercizio, che aveva ricominciato a fare scontrini dopo la messa in onda del servizio e le polemiche che erano scoppiate, è sbarrata.