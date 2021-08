Il Bagno Isola, salotto buono sulla spiaggia che divenne emblema di Forte dei Marmi

La prima vendita del Bagno Isola fu fatta dalla famiglia Polacci (primia titolare della concessione) negli anni ‘80. L’acquirente era Mario Baldini, già proprietario dell’Orsa Maggiore, che mantenne anche il nome allo stabilimento balneare, consapevole dell’importanza che aveva ricoperto nella storia di Forte dei Marmi. I nuovi proprietari, grazie a questo ricco bagaglio storico, di avevano di buon grado mantenuto il vecchio nome, tant’è che il Baldini fu anche autore del libro “Come ti cucino la Satira”.

E’ di questi giorni la notizia che il Bagno Isola è stato acquistato da una cordata di famosi imprenditori milanesi, e questo rende i cittadini molto orgogliosi, accrescendo il valore affettivo nei confronti di quella storica attività.

Ida Franchi, moglie del compianto Carlo Augusto Polacci, che insieme al fratello Franco ha continuato l’attività dopo la morte dei genitori, certa di interpretare, sotto il profilo affettivo, l’attaccamento dei fortemarmini al proprio territorio, avrebbe espresso il forte desiderio che, al Bagno Isola, non fosse cambiato nome. Ida Franchi ha amato suo marito Carlo Augusto sopra ogni cosa, si conobbero per caso, un giorno, sul treno, negli anni ‘70, tra loro 19 anni di differenza e pronostici poco favorevoli ma, contro tutto e tutti, fu subito amore, di quelli forti, travolgenti, che non sai come hai fatto a vivere senza, fino a quel giorno.

Ida ricorda benissimo le parole dell’allora Onorevole Gianfranco Merli, che fu fondamentale per la riuscita del progetto satira: “Cara Ida, tu hai sposato la migliore testa che abbia mai conosciuto”.

Ed è proprio al Bagno Isola che Carlo Augusto Polacci, allora Presidente dell Azienda Autonoma di Soggiorno, il Sindaco Antonio Molino e il dr. Umberto Donati, persone che amavano occuparsi anche di politica, ritrovandosi abitualmente proprio in quello stabilimento balneare per confrontarsi, idearono molti progetti determinanti per la valorizzazione del territorio. E’ in quel “salotto di mare” che nacque l’idea di dar vita al Premio Satira, entrato di diritto tra gli eventi piu’ attesi che caratterizzano la città.

Umberto Donati si occupò di reperire fondi a Roma, Carlo Augusto e Molino si occuparono dell’organizzazione della manifestazione che, da lì a poco, avrebbe dato gran lustro a Forte dei Marmi.

Giunti a questo punto, non restava che ideare il logo, e così fu chiamato Arturo Puliti, rinomato pittore versiliese, che sccelse l’ape come manifesto, un animale molto pungente.

Da questo momento in poi, prese corpo un’iniziativa di grandissimo successo. Carlo Augusto Polacci è stato per molti anni presidente del Premio Satira, dando anche vita alla Fondazione Città di Forte dei Marmi.

Ida Franchi, in virtu’ dello sconfinato amore che il marito Carlo Augusto Polacci nutriva nei confronti della sua città, fa un accorato appello al nuovo proprietario: “sarebbe bello che venisse mantenuto il vecchio nome allo stabilimento balneare, affinché non venga dimenticata una preziosissima parte di quella storia che ha fatto grande questa città e che ne è addirittura divenuta emblema”.