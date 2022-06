IL BACCALÀ IN UMIDO, un secondo piatto di pesce saporito. Un piatto che definire classico è dire poco, l’inverno è tornato a farsi sentire e con una giornata così non c’è niente di meglio che un bel piatto caldo di baccalà con le patate, semplice da preparare e con un accostamento veramente azzeccato, nel quale i sapori e la consistenza dei due ingredienti esaltano alla perfezione questo piatto con le olive nere che io tendo a mettere dappertutto ma quando sono queste ricette che profumano di tradizioni non possono mancare. IL BACCALÀ IN UMIDO è un caro ricordo d’infanzia, un piacere stare in casa al calduccio davanti ai fornelli come facevano le nostre nonne. Una ricetta semplice e tradizionale, il baccalà un sapore ed una morbidezza con un sughetto squisito a prova di scarpetta… proprio la scarpetta è il problema di questo piatto, intingendo intigendo non solo avrete pulito il piatto ma avrete pulito anche il cestino del pane ahahahah. Vi lascio la ricettina, potrebbe piacervi anche Caramelle di sfoglia al baccalà… SBIZZARRITEVI AD IMPIASTRICCIARE