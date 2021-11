Il 72% degli elettori del M5S che hanno votato al referendum online hanno detto si ai finanziamenti del due mille per il loro partito.

Avete letto bene, ho scritto partito, perché con questo voto, il M5S diventa un partito tradizionale, come tutti gli altri. Quella stessa parola che per anni hanno pronunciato con disprezzo.

Al netto di altre incertezze, che invece continuano a preoccuparmi, per me, che ho sempre considerato l’appartenenza a un partito motivo di orgoglio e non qualcosa di cui vergognarmi, questo voto è una buona notizia.