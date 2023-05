Il 66° Palio dei Micci va al Ponte

SERAVEZZA – Dopo 12 anni di digiuno la contrada del Ponte ha vinto il 66° Palio dei Micci di Querceta. La corsa, che si è disputata domenica allo stadio Buon Riposo, se l’è aggiudicata il giovanissimo fantino esordiente Augusto Vargiolu dopo un testa a testa con il campione Thomas Bresciani del Pozzo.

Grande entusiasmo per la contrada rossoblù che grazie ad un fantino appena diciottenne ha riconquistato il Gonfalone del Palio: l’ultima volta fu nel 2008. Trionfo assoluto nelle altre categorie per la Cervia che ha vinto nella sfilata, nel tema e nell’Alabarda d’oro. Il Trofeo Fratelli Meccheri per i migliori musici e sbandieratori è andato invece alla contrada del Leon d’oro.

Pubblico record sugli spalti, grazie anche alla bella giornata di sole quasi estivo.

fonte noitv