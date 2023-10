Il 31 ottobre la XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano: Lucca protagonista con le sue Mura

Il 31 ottobre torna l’appuntamento annuale per scoprire, a passo lento, la ricchezza del patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico di città e borghi d’Italia.

Il tema di questa XX edizione è Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli, con visite guidate ed iniziative in più di 100 Comuni in tutta Italia per far conoscere e raccontare storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale).

Un modo di vivere il turismo e il territorio in modo slow e sostenibile, attraverso percorsi guidati a piedi che uniscono arte, storia, cultura, natura e tradizioni locali. Delle piacevoli passeggiate alla scoperta degli angoli più nascosti e meno noti, dei personaggi, dei racconti e delle curiosità legati alla storia delle città, con piacevoli ed inaspettate sorprese.

Sul sito https://www.trekkingurbano. info/ tutte le informazioni sull’iniziativa e gli appuntamenti previsti nelle varie città partecipanti.

Al link https://www.trekkingurbano. info/lucca-trekking-urbano- 2023/ l’itinerario di Lucca.

L’iniziativa è promossa sulla webapp degli eventi https://eventi.turismo.lucca. it/evento-singolo.php?id=1892& cat=cultura&titolo=giornata- nazionale-del-trekking-urbano e sul sito Turismo Lucca https://www.turismo.lucca.it/ trekking-urbano-2023 oltre che sui canali social (Facebook ed Instagram) di Turismo Lucca.

Il percorso/itinerario delle visite guidate del Comune di Lucca è il seguente:

4.200 metri di lunghezza per 12 metri di altezza e una lunga storia che parte dal II secolo a.C. con la fondazione della città e arriva fino ai giorni nostri.

Da imponente edificio militare di difesa a parco sospeso sulla città, simbolo di pace e cordiale accoglienza.

Le Mura di Lucca sono una passeggiata unica al mondo, da fare a piedi o in bicicletta, per momenti di relax o sport all’aria aperta, ma anche un percorso botanico tra olmi, platani, liriodendri e altre specie, osservando dall’alto l’Orto Botanico, il prezioso giardino in un piccolo angolo della città.

Dal verde degli alberi all’azzurro dell’acqua, perché a Lucca si passeggia tra monumenti e zampilli, tra “fossi” e fontane che spuntano qua e là nel centro storico e dispensano ottima acqua fresca direttamente dalle sorgenti del Monte Pisano.

Semplici fontanelle dal disegno sobrio e privo di vezzi ed eleganti fontane “di lusso” realizzate per abbellire le vie e le piazze, con statue, mascheroni, vasche e decori in stile neoclassico. Fino a raggiungere la caratteristica Via del Fosso, chiamata così per il canale che la attraversa, costruito nel XIV secolo per proteggere la parte orientale della città e diventato poi fondamentale come forza motrice per i laboratori artigianali della seta.

Informazioni sul percorso:

tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti

lunghezza: 4 Km

difficoltà: bassa

punto di partenza: Info Point Mura di Lucca – Castello di Porta San Donato Nuova

orario di partenza: ore 18:30 / 18:45 / 19:00 (1 gruppo per ogni partenza – max 25 persone)

Partecipazione gratuita. E’ richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Info point Mura di Lucca (Castello di Porta San Donato Nuova) tel. 0583 442213 – info@turismo.lucca.it

Le tre visite sono realizzate in collaborazione con l’associazione di guide turistiche Lucca Info&Guide.