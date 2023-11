Il 30 novembre l’Ufficio Passaporti sarà presente nuovamente presso il distaccamento della Polizia Stradale di Bagni di Lucca

Il 30 novembre l’Ufficio Passaporti sarà presente nuovamente presso il distaccamento della Polizia Stradale di Bagni di Lucca per ricevere le richieste di titolo di viaggio degli utenti residenti nei comuni della Valle del Serchio e della Garfagnana.

Le modalità di prenotazione sono le consuete e quindi occhi aperti all’agenda on line che sarà opportunamente aperta il giorno prima della data.

Il passaporto verrà consegnato a partire dai 7 giorni successivi alla presentazione della domanda presso la sede dell’Ufficio Passaporti della Questura di Lucca sito in corso Garibaldi 115.