Il 29esimo Ciocchetto Event si correrà fra una settimana, sabato 19 e domenica 20 dicembre. Si chiude così la tormentata stagione del rally 2020. Grandi campioni e specialisti nella storia della corsa ideata da Icio Perissinot (nella foto Paolo Ciuffi recordman di vittorie).

FONTENOITV

L’afflusso delle iscrizioni, che si chiudono in queste ore, lascia presagire un Ciocchetto Event 2020, giunto alla 29esima edizione, di alto livello, sia per la quantità per la qualità delle adesioni. Potrebbe esserci all’ultimo momento il colpaccio-Andreucci.

Di sicuro raggiunto il limite di 80 equipaggi ma si sarebbe potuto andare anche oltre. Si profila un cast con protagonisti assoluti (Scandola, De Cecco) per il rally natalizio per antonomasia, grazie all’alacre lavoro del direttore di O.S.E., Valerio Barsella e dei suoi collaboratori.

Una corsa che unirà al divertimento della guida nelle brevi, ma impegnative, prove speciali all’interno della Tenuta Il Ciocco, l’atmosfera unica che riesce a creare il primo, unico ed inimitabile rally degli auguri di Natale. Il tutto nel rispetto massimo delle disposizioni anti-pandemia Covid19, sia governative che dettate da ACI Sport. Il 29° Il Ciocchetto Event avrà inizio venerdì 18 dicembre, con l’apertura delle verifiche tecnico sportive che proseguiranno anche sabato 19 nell’accogliente Locanda Alla Posta.

La prima tappa scatterà sabato, alle 15.00, con arrivo alle 21.45. Domenica 20 dicembre, alle ore 9.30 lo start della seconda e ultima tappa, che si concluderà alle ore 13.50. Saranno 13 le PS che includono anche una Super Prova Speciale in notturna, al sabato. Premi speciali “Maurizio Perissinot” l”inventore del Ciocchetto, al miglior navigatore e all’equipaggio più natalizio. Tornano a rombare i motori sotto l’albero di Natale nel rispetto di una tradizione quasi trentennale in un anno davvero particolare.