Il 29 gennaio iniziano i Giorni della Merla.

La tradizione popolare vuole che siano i più freddi dell’anno e che diano previsioni sulla prossima primavera: se sono molto freddi, la primavera arriverà presto e sarà bella; se invece in questi giorni il tempo è clemente, la primavera tarderà e non sarà così fiorente. Si chiamano così dal racconto popolare di una merla, originariamente bianca, diventata nera per la fuliggine del comignolo in cui aveva cercato riparo dal grande freddo. Ma sono tante le leggende e le tradizioni legate a questi giorni