Il 25 Novembre #GiornataMondialecontrolaViolenzasulleDonne

Il 25 Novembre #GiornataMondialecontrolaViolenzasulleDonne, il Comune di Forte dei Marmi ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare la popolazione su questa importante tematica.

Il Palazzo Comunale si tingerà infatti di rosso il prossimo venerdì, il colore simbolo contro la violenza sulle donne, ma non solo; dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Giardino D’inverno di Villa Bertelli i ragazzi della classi quarte e quinte del Liceo Chini Michelangelo parteciperanno ad un convegno con dibattito realizzato in collaborazione con Amnesty International. Durante il convegno verranno approfondite tematiche importanti come la parità di genere e si discuterà delle numerose violenze che ancora oggi le donne subiscono in diversi Paesi, come nel recente caso di Mahsa Amini. Il tutto sarà visibile in una diretta live sulla pagina Facebook del Comune di Forte dei Marmi.

Infine, vista la partecipazione alle scorse edizioni, in occasione di questa giornata verranno aperte anche le iscrizioni al Corso di autodifesa, autostima e assertività realizzato in collaborazione con l’associazione MMA Ju Jitsu Forte dei Marmi, Donne per le Donne e Fortemente Noi. Per iscriversi è possibile mandare una email all’indirizzo pariopportunita@comunefdm.it.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare diverse attività in occasione del 25 Novembre– ha dichiarato il Sindaco Bruno Murzi– oltre ad illuminare di rosso il Comune e riproporre il Corso di Autodifesa, abbiamo dato spazio ai nostri ragazzi che potranno affrontare e approfondire tematiche molto delicate e confrontarsi tra di loro. Voglio ringraziare Sabrina Nardini, mia collaboratrice, per aver organizzato insieme agli uffici comunali e in collaborazione con le associazioni del territorio queste iniziative che hanno l’obiettivo di sostenere e promuovere una cultura al rispetto.”