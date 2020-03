il 25 Marzo : La Madonna dei garzoni.

Il garzone era un lavorante agricolo con contratto annuale che aveva diritto, oltre alla paga , al vitto e all’alloggio presso il colono per cui lavorava.

Il suo contratto iniziava il 25 marzo di ogni anno , nel giorno della festa dell’Annunciazione di Maria, chiamato appunto “ e’ dè dla Madona di garzèun “, e scadeva o si rinnovava un anno dopo, alla stessa data.



Data che forse, era un antico retaggio delle consuetudini legate all’antico capodanno amministrativo che faceva iniziare l’anno in questo periodo di risveglio della natura.

I garzoni a volte erano poco più che bambini: provenivano perlopiù dai borghi di montagna, da famiglie poverissime che cercavano così di allontanarli dalla fame e dalla miseria dei luoghi di origine.



Vi erano degli appositi procacciatori che per tempo giravano per le contrade e per le terre più povere scegliendo i giovani più validi e adatti al mestiere.

Era una specie di mercato degli schiavi, che, in terra di Romagna aveva la sua fiera più importanti proprio il 25 Marzo, alla Colonnella, nella zona di Rimini, a Savignano sul Rubicone e a San Zaccaria nel ravennate.



Ai garzoni venivano affidati i lavori più ingrati , erano sottomessi al padrone e si dovevano adeguare agli usi della famiglia che li aveva assunti : per loro non c’era mai riposo , buono o cattivo tempo che fosse.