Il 25 aprile è una data che ha segnato la storia del nostro Paese.

Il 25 aprile è una data che ha segnato la storia del nostro Paese. E’ la

data che segna la riconquista della libertà e dell’indipendenza dopo le

barbarie dell’occupazione nazifascista. L’Italia offrì un grande

sacrificio di vite, civili e miliari, per affermare quei valori sui

quali abbiamo costruito la nostra democrazia e che noi tutti siamo

chiamati a salvaguardare, ogni giorno, con le nostre parole e le nostre

azioni.

La libertà, così come la pace, non devono essere mai date per scontate.

E vanno coltivate con la solidarietà, la responsabilità, il coraggio e

il rispetto.

La nostra Costituzione è il faro che ci guida sulla strada della

libertà: di espressione, di credo religioso, di associazione civica e

politica, nel costante rispetto della legge e dell’altro. Ed è grazie

agli uomini e alle donne che, 78 anni fa, sacrificarono la vita per dare

al nostro Paese un tempo nuovo di libertà che, oggi, tutto questo è

possibile. Viva il 25 aprile, viva la Repubblica, viva l’Italia e viva

Pietrasanta

Alberto Giovannetti