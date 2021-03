Mercoledì 24 marzo, alle ore 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l’illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione dell’acquedotto e delle fognature.

Alla seduta saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali, vista la numerosa presenza di attività lungo questa viabilità.