Il 20 novembre partirà il restauro di piazza del Giglio

Il 20 novembre partirà il restauro di piazza del Giglio

nuova pavimentazione e illuminazione e nuovi elementi di arredo

Piazza del Giglio sarà presto al centro di un grande cantiere di restauro che conferirà nuovo decoro a tutta l’area, uno dei più importanti spazi del centro storico, davanti alla facciata del Teatro. Il cantiere aprirà il 20 novembre e prevede il totale rifacimento della pavimentazione con un sottofondo in calcestruzzo, sovrastato da una superficie a vista in calcestruzzo architettonico con ghiaia lavata che darà un aspetto ‘naturale’ molto simile all’asfalto natura, ma decisamente più resistente e duraturo. Saranno rifatte le riquadrature in pietra di Matraia. Saranno collocati dissuasori di tipo estraibile e fioriere in ghisa per rafforzare la funzione pedonale della piazza. Inoltre saranno inseriti faretti incassati e verrà realizzata una nuova illuminazione del monumento a Giuseppe Garibaldi.

“Si tratta di un intervento che non era più rinviabile visto il degrado della pavimentazione – affermano l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e al al commercio Paola Granucci – piazza del Giglio è uno dei principali ‘salotti’ del centro storico, area di passaggio dei cittadini e dei visitatori, spazio dove si svolge una parte importante del Mercato antiquario. I lavori partiranno subito dopo il weekend del 18-19 novembre proprio per consentire l’appuntamento del mensile con la fiera degli oggetti e mobili antichi, ma per gli appuntamenti successivi – in accordo con gli operatori – i banchi in piazza del Giglio saranno spostati temporaneamente in piazza Bernardini fino a conclusione delle opere”.

Il progetto di restauro che prevede la conclusione di lavori ad aprile del prossimo anno è stato finanziato interamente dal Comune di Lucca con 600mila euro.

—