Il 17 maggio la biblioteca civica Agorà compie 21 anni: la prossima settimana tanti appuntamenti per famiglie, giovani, adulti e anziani

L’assessore Pisano: “La biblioteca gode di ottima salute con tutti i principali indicatori di gradimento positivi”.

Il prossimo 17 maggio La biblioteca civica Agorà compie 21 anni.

Per festeggiare al meglio il suo compleanno un’intera settimana, fino al 20 maggio, si svolgeranno tanti eventi dedicati alle famiglie con bambini, agli adulti e ai ragazzi, agli anziani, con una rinnovata attenzione a tutti gli utenti affezionati e a quelli nuovi, nonché alle realtà associative del territorio.

Il compleanno della biblioteca è anche l’occasione per analizzare alcuni dati relativi al gradimento del servizio e così si scopre che l’Agorà ha visto crescere i valori dei suoi principali indicatori nel 2022, grazie anche alla fine di tutte le restrizioni legate al periodo pandemico. In particolare, le nuove iscrizioni sono 1368 nel 2022 (+ 23% rispetto al 2021), gli utenti che hanno preso in prestito almeno un libro nell’anno sono 2739 (+ 34%). Aumenta la media delle presenze settimanali: sono 1446 (+20%) e le consultazioni (+ 80%). Impennata per le visite e laboratori con le scuole: sono 67 nel 2022, con un +415% rispetto al periodo pandemico. Aumentano anche i prestiti interbibliotecari (633, con un +13%) e le presenze nell’emeroteca, che si attestano su 1794. Risulta particolarmente apprezzato anche il nuovo servizio della Gaming Zone, potenziato nell’ultimo anno: uno spazio dedicato in maniera specifica i giochi da tavolo (la biblioteca ne ha acquistati 27 solo nel 2022) utilizzato da 9 gruppi e con un pubblico costituito prevalentemente da bambini e adolescenti.

“La biblioteca è cresciuta molto in questo ultimo anno – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – e questi risultati non possono che farci enormemente piacere. La vivacità di una città si misura infatti sicuramente dalla sua offerta culturale, che a Lucca è ricca e variegata, ma anche dallo stato di salute dei suoi principali istituti culturali e l’Agorà ci parla di un’ ottima condizione di salute che non ha risentito degli anni del Covid ma che, anzi, ha ritrovato, grazie al ritorno di tutte le principali attività e appuntamenti in presenza, un pubblico ancora più vasto ed entusiasta”.

Il programma della festa di compleanno dell’Agorà prevede, oltre alle attività che si svolgono abitualmente, il 17 maggio alle 17.00 Costruisci un vulcano, laboratorio scientifico per bambini dai 5 anni. Alle 18.00 Cartografia dell’immaginario (incontro on line): si tratta dell’avvio del progetto in collaborazione con Photolux e Orto Botanico che proseguirà in tutto l’arco dell’anno con diversi appuntamenti. Il giorno seguente, il 18 maggio, alle 9.30 si svolgerà una visita scolastica per far conoscere il servizio. Lo stesso giorno, nell’ambito del festival Lucca in mente, al mattino le scuole incontreranno lo scrittore Daniele Mencarelli. Il 19 maggio alle 10.00 ci sarà una nuova visita scolastica. Alle 14.45 Premiazione

Incipitojo, un progetto di narrazione e fotografia. Alle 15.00 Amico Pc, corso base sull’utilizzo del computer. Alle 15.30 Fai merenda con noi, un momento di socialità che vedrà anche la presenza dell’assessore Mia Pisano. Alle 16.00 Gruppo di lettura della biblioteca. Alle 18.00 Gerda Taro di Sara Vivan: l’autrice dialogherà con Agnese Ghezzi, ricercatrice in Storia e teoria della fotografia – per la rassegna Voci di biblioteche – in collaborazione con La Biblioteca IMT. Il 20 maggio alle 9.00 Agorà Tour, Vuoi conoscere meglio la biblioteca Agorà e la città? Il ritrovo è alle ore 9.00 in biblioteca Agorà, per trascorrere due ore tra le bellezze di Lucca assieme ad Anna Romani. Alle 10.30 Sportello Amico Smartphone: si tratta di un nuovo servizio, rivolto agli anziani, che prevede una lezione personalizzata per problemi relativi a Spid, app Inps, Toscana Salute, ecc… Alle 10.30 Musichiamo, propedeutica musicale per bambini da 0 a 2 anni. Alla stessa ora I Mangiastorie, gruppo di lettura per ragazzi. Dalle 10.30 alle 17.30 Cercatrova, mercatino di libri usati e alle 15.00 Caccia al tesoro tra le fiabe.

Maggiori dettagli relativi al programma e modalità di partecipazione alla festa di compleanno dell’Agorà si trovano sul sito www.bibliotecaagora.it, o scrivendo a info@bibliotecaagora.it.