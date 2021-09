Lucca, il 13 settembre torna la processione di S. Croce.

“Sono particolarmente lieto che si possa tornare a rendere omaggio al Volto Santo in maniera corale – dichiara il sindaco Alessandro Tambellini – . La nostra comunità riprende un’antica tradizione, purtroppo interrotta l’anno scorso e poter andare di nuovo in processione dal Volto Santo, sia pure in forma contenuta, significa per noi lucchesi compiere un ulteriore passo verso una qualche forma di nuova normalità. Ringrazio la Diocesi, la Prefettura, la Questura che insieme al Comune hanno lavorato per poter garantire questo atto di fede dell’intera collettività e invito tutti i cittadini che prenderanno parte al rito la sera del 13 settembre a rispettare le regole che ci siamo dati per la buona riuscita dell’evento”.

Come si svolgerà la processione di Santa Croce

La processione sarà composta da 700 partecipanti fra parte religiosa e civile. Il corteo si formerà da piazza Santa Maria verso piazza San Frediano e seguirà da qui il percorso classico. Non sarà possibile assistere alla sfilata lungo le strade: a questo proposito saranno transennate tutte le vie di accesso e il Comune emetterà delle ordinanze per vietare l’ingresso, anche pedonale, a via Fillungo, via Roma, via Vittorio Veneto e via del Duomo, dove potranno passare soltanto i residenti e i clienti di esercizi commerciali. Si potrà assistere alla processione esclusivamente dalle piazze San Michele, Napoleone, del Giglio, San Giovanni e San Martino, ma gli accessi saranno contingentati e non potranno mai superare, complessivamente fra tutte le piazze, 2000 persone circa. Per questo le piazze saranno transennate e presidiate. Tutti i 700 partecipanti alla processione, all’arrivo in cattedrale, potranno entrare per l’omaggio al Volto Santo poi – per i numeri contingentati, vigenti in tutte le chiese – solo 350 potranno restare in presenza per i riti conclusivi: l’allocuzione dell’arcivescovo, il mottettone e la benedizione finale.