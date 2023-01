IL 10 GENNAIO PARTONO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PARAPETTO CROLLATO DOPO UN INCIDENTE

PONTE DI MONTE SAN QUIRICO – IL 10 GENNAIO PARTONO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PARAPETTO CROLLATO DOPO UN INCIDENTE

Partono i lavori di ripristino del parapetto del ponte di Monte San Quirico, gravemente danneggiato nel luglio scorso a causa di un incidente stradale.

Il prossimo 10 gennaio, infatti, avrà inizio l’intervento che porterà alla sistemazione dell’infrastruttura entro il 31 del mese. Le opere sono state concordate e saranno effettuate con la supervisione della Soprintendenza, essendo il ponte una struttura storica e verranno, comunque, effettuate a transito aperto.

Ad effettuare i lavori alla spalletta, abbattuta lo scorso 13 luglio, sarà la Rti Del Debbio spa, Guidi Gino e Nutini Costruzioni di Lucca.

Per alcuni lavori, quali la rimozione dell’attuale barriera new jersey, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio (indispensabile a garantire la sicurezza degli operai e la transitabilità della strada nelle ore diurne), sarà necessario occupare parte della sede stradale e, pertanto, istituire il senso unico alternato: al fine di non creare intralcio e garantire la sicurezza della circolazione nelle ore di punta, questi interventi e il relativo restringimento della carreggiata di transito, avverranno nelle ore notturne.

«Abbiamo studiato un intervento che non solo ripristini la spalletta del ponte, rispettandone le caratteristiche originarie – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – ma che garantisca la sicurezza dei pedoni. Quello della sicurezza di tutti gli utenti è indubbiamente uno dei temi che ci stanno maggiormente a cuore e sul quale abbiamo sempre investito e continuiamo a investire, affinché tutta la rete stradale provinciale sia messa nelle migliori condizioni possibili per garantire una circolazione sicura».

Il restauro del parapetto del Ponte si è reso necessario a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti e, più precisamente, un furgone e un camion, che comportò lo sfondamento di una spalletta: fin da subito la Provincia effettuò dei primi interventi di messa in sicurezza, in modo che il ponte fosse transitabile. Sono iniziate, quindi, le perizie per arrivare al progetto definitivo e, quindi, ai lavori che partono tra pochi giorni e che ripristineranno la spalletta nel pieno rispetto storico e architettonico.