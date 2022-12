Il 1° gennaio tornano gli antiquari in piazza Statuto

Primo giorno del 2023 in compagnia del mercato dell’antiquariato, a Pietrasanta.

I banchi con oggettistica vintage e di modernariato, antiche porcellane e gioielleria d’altri tempi saranno in piazza Statuto dalle 8 e per tutta la giornata, fino a sera.

Per consentire allestimento e svolgimento in sicurezza del mercato, il varco di videosorveglianza della Ztl cittadina posizionato in loco sarà sospeso dalle 6,30 alle 11 (termine solo per gli espositori) e dalle 19 alle 23, salvo modifiche in caso di condizioni meteo avverse. Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Crispi, nel primo tratto di via Marzocco e in piazza Statuto, su ambo i lati della porzione esterna a sud del varco elettronico e nel tratto compreso tra via Mazzini e via del Teatro: piazza Statuto diverrà strada a fondo chiuso, anche per i soggetti autorizzati al transito nella zona a traffico limitato.

I veicoli già in sosta lungo via del Teatro, per uscire dal centro storico, dovranno proseguire verso piazza Duomo e via XX Settembre, dove sarà temporaneamente sospeso il divieto di transito nella porzione adiacente al teatro “Galeotti”. Infine, nel tratto di via Piastroni compreso fra le piazze Duomo e Sant’Antonio sarà sospeso il transito veicolare, anche per carico e scarico nella giornata domenicale.