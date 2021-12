Ieri sono stato davvero bene. Mi sono sentito a casa, immerso nella magia del Natale.

In questo periodo dell’anno, fare il sindaco, è anche tornare bambino. Con Michela Innocenti, il mitico “Babbo (Greo) Natale” e la new entry “Mamma Natale”, ci siamo divertiti a coinvolgere i bambini delle scuole nell’atmosfera natalizia.

C’erano in tanti, accompagnati dai genitori, per accendere il Natale e osservare le proprie creazioni, con cui elementari e infanzia di tutto il Comune hanno addobbato Borgo. Dopo il via alle luci, ecco che oggi che siamo entrati a tutti gli effetti nella “modalità festiva”.

In questo periodo, sognare, è giusto e persino doveroso.

Viva la partenza del Natale

PATRIZIO ANDREUCCETTI