Ieri sera presso il consiglio dell’Unione dei comuni Mediavalle è stato approvato fra i punti dell’ordine del giorno la surroga del consigliere Gesualdo Pieroni che ha preso il posto di Chiara Pinelli .

Ci augiriamo- annuncia il gruppo di opposizione – di continuare il lavoro come in questi in mesi caratterizzato da una buona collaborazione e sintonia fra tutti i membri del gruppo.

Ci è dispiaciuto per Chiara ma, siamo sicuri che anche con Gesualdo faremo un ottimo lavoro.

Una squadra composta da: Claudio Gemignani (Forza Italia) per Bagni di Lucca , Yamila Bertieri (Lega) per Borgo a Mozzano, Pietro Tosi (Lega) per Pescaglia, Pietro Frati (Fratelli di Italia) per Coreglia Antelminelli, Francesco Fienello e Gesualdo Pieroni per Barga.

Abbiamo davanti- conclude il gruppo- 4 anni in cui faremo sentire anche la nostra voce e se serve le nostre proposte dirette a migliorare il nostro bel territorio.