Ieri è venuta a mancare improvvisamente una persona del comitato, molto conosciuto in zona, Piergiorgio Romboli.

E’ un momento di dolore per tutti noi, oltre che un amico abbiamo perso come comunità un profondo conoscitore e divulgatore della storia locale.

E’ stata guida storica in tutti gli eventi che abbiamo organizzato fin dai primi passi che abbiamo mosso.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o ascoltarlo ha potuto riscontrare la sua grande conoscenza storica, specialmente quella locale dove riusciva a fornire dettagli che sembravano impossibili per molti.

All’interno del Comitato era sempre pronto a fornire consigli per ogni attività, eventi e idee per il nuovo museo. Sempre disponibile per qualsiasi necessità , specie quando c’era da organizzare visite guidate lungo la linea gotica o all’interno del Museo.