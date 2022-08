Ieri bellissima giornata a Vitiana per l’inaugurazione della Piazza e della panchina blu

Ieri bellissima giornata a Vitiana per l’inaugurazione della Piazza e della panchina blu per la sensibilizzazione al tema dell’autismo. Presenti diversi amministratori, il Lions Club con il Dottor Ballati e il Governatore Tardelli della Misericordia di Piano di Coreglia con il nuovo mezzo Porter che tornerà molto utile per i servizi da fare nelle viuzze strette di questi bellissimi paesi. Un ringraziamento all’associazione Acli di Vitiana che ci ha fatto terminare la serata con uno splendido momento conviviale.