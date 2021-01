Identificati cinque minorenni; avevano hashish in macchina

LUCCA – Gli agenti della Volante della Polizia hanno fermato e indentificato a San Pietro a Vico 5 minorenni tutti italiani, di 17 anni, che cercando di sfuggire al controllo dei militari hanno lanciato dal finestrino un involucro sospetto.

I poliziotti hanno appurato che l’auto, priva di assicurazione, su cui viaggiavano era stata presa di nascosto dal garage del nonno di uno dei ragazzi (ovviamente senza patente). All’interno dell’involucro erano contenuti 2,7 grammi di hashish.

Oltre alle varie violazione del codice della strada, l’auto è stata sequestrata. I cinque minorenni riaffidati ai genitori convocati in Questura. Inoltre verranno sanzionati per violazione della normativa anticovid poichè in zona rossa.

fontenoitv