I Volontari di Fare Verde Versilia – Hanno pulito la Spiaggia in passeggiata a Viareggio altezza Principe di Piemonte

Nel rispetto della normativa anti covid, hanno raccolto la Plastica nei sacchi messi a disposizione da Sea Ambiente

I Volontari di Fare Verde hanno colto l’occasione per fare una “hit parade” dei rifiuti rinvenuti sulla Spiaggia, per verificare cosa il mare restituisce all’uomo che in esso ormai abbandona dì tutto , credendo così di liberarsi dei suoi rifiuti , ma cosi non è Fare Verde versilia libera il “Mare d’inverno” di Viareggio

Tra i rifiuti c’erano lattine polistirolo ,abbigliamento, giocattoli ,candele ,bambole , mascherine, guanti, scatole di medicinali, suole di scarpe, reti da pesca, siringhe, fazzolettini, carta ,

Raccolti 3 quintali di Plastica