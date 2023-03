I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, intorno alle 4.20, per un incidente stradale avvenuto nel viale L. Da Vinci,

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, intorno alle 4.20, per un incidente stradale avvenuto nel viale L. Da Vinci, all’altezza di Via del Purgatorio. Un’autovettura è finita, per cause in corso di accertamento, nella scarpata ed il conducente è rimasto all’interno. L’intervento dei VVF è valso a stabilizzare il veicolo ed estricare il ferito dall’abitacolo per affidarlo al personale sanitario. Con l’ausilio dell’autogru, giunta dalla centrale, il veicolo è stato successivamente riposizionato sulla sede stradale. Sul posto automedica e ambulanza del 118, polizia municipale di Prato e Polizia di stato.