I Vigili del fuoco del comando di Livorno, sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 9.30 per un’esplosione con conseguente incendio di una cantina adibita ad officina al di sotto degli scali Manzoni nel comune di Livorno.

Sul posto hanno operato per spegnere l’incendio una squadra della sede centrale con 2 automezzi, il personale del distaccamento portuale con un natante.

Una persona è rimasta coinvolta e soccorsa dal personale sanitario e trasferita presso il pronto soccorso di Livorno.

Sul posto anche personale della Polizia di Stato, della Polizia locale e della protezione civile. Disposto il sequestro dei locali dalla AG. per le indagini di rito.

