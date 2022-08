I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri nel comune di Bagni di Lucca, per soccorrere due escursionisti

I Vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti ieri alle ore 18:30 nel comune di Bagni di Lucca, per soccorrere due escursionisti dispersi in zona impervia sopra Bagni di Lucca.

I Vigili del fuoco, intervenuti con la squadre di terra e con l’elicottero Drago 124 del reparto volo di Cecina, che ha raggiunto le due persone e trasportate in elicottero in zona sicura al paese di S. Cassiano di Controne.