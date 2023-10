i vigili del fuoco sono impegnati sul territorio della versilia

Lucchesia – Dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco di lucca stanno intervenendo in Versilia per il forte vento che ha colpito dalle 8:30 alle 09:00 circa i comuni di Viareggio e Camaiore. Nel comune viareggino, in particolare, il vento ha danneggiato alberi, insegne e coperture dei tetti e un albero è caduto su un’auto dove all’interno c’era una persona, la quale è stata affidata alle cure del 118 dopo esser stata estratta dai vvf. E’ stato quindi necessario instituire un punto di comando localizzato sul posto per meglio coordinare gli interventi.

Al momento la sala operativa dei vigili del fuoco registra ben 60 richieste di soccorso in coda di cui 7 a Lucca, dove pare si stiano spostando le forti raffiche di vento.

Per far fronte ai numerosi interventi è stato necessario richiamare anche squadre operative dalle provincie limitrofe.