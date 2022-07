I VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE PER INCENDIO DI STERPAGLIE

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono a lavoro dalle ore 14:30 nel comune di Poggibonsi in località Bernino, per un vasto incendio di sterpaglia in prossimità di abitazioni e strutture ricettive.

Sul posto due squadre e due autobotti ed è a lavoro Drago 124 del reparto volo di Arezzo.

Notizia in aggiornamento.